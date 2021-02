Brunetta fa già discutere: “Dipendenti pubblici in ufficio, no allo smartworking”

La prima uscita del neo ministro della Pubblica Amministrazione fa già discutere, e non poco. Ai microfoni di Tgcom24 Renato Brunetta ha confermato di voler riaprire tutti gli uffici pubblici. In sostanza: tutti al lavoro normalmente, e nessuno che operi da casa. Lo ha detto paragonando gli ospedali ai tribunali e agli uffici comunali: “I Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale. Smettiamola per favore, basta: si torni tutti a lavorare”. Parole che saranno difficili da digerire per tutto i dipendenti pubblici. E le spiegazioni, per loro, sono due. La prima: l’ospedale ha la necessità di lavorare in presenza, gli uffici pubblici no, o almeno non tutti. Fattore che porta al fattore numero 2: il lavoro in smart working non è perdita di tempo, ma sempre lavoro. Quindi gli uffici e i tribunali e le scuole funzionano allo stesso modo. sarebbe grave dover ammettere il contrario.

Non pago, sulla rete Mediaset, di sé ha detto: “Io sono alla Camera, con tutti i miei collaboratori, a lavorare: votiamo in un’aula, distanziamento, sicurezza, sanificazione certamente, ma si è tornati a lavorare”. E ancora, facendo stavolta l’esempio delle forze dell’ordine (per le quali vige lo stesso discorso del punto numero 1 del paragrafo precedente), ha continuato: “Se funzionano la Polizia, i Vigili del fuoco, i carabinieri, nel senso che vanno a lavorare e non ci sono i carabinieri in smartworking, loro sono nelle loro automobili, fanno la pattuglie, quindi smettiamola per favore, si torni tutti a lavorare”. I sindacati già promettono guerra, e anche i lavoratori non ci stanno, considerando che il 40 per cento di loro in questo momento lavora da casa, e che nei momenti in cui la pandemia ha messo tutti già a dura prova, l’87 per cento di loro è stata in smartworking. Insomma, non un buon inizio per il nuovo (vecchio) ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.