Andrea Lorusso: il portavoce dell’assessore leghista che prega sulla tomba di Mussolini

Andrea Lorusso, 28 anni, che si autodefinisce “ragioniere di titolo e professione, giornalista per passione”, è portavoce dell’assessore regionale leghista Chiara Caucino, che ha le deleghe al Welfare. Su Facebook ha pubblicato una foto, poi fatta sparire, mentre a mani giunte, in ginocchio, è in preghiera di fronte alla tomba del Duce a Predappio.

Andrea Lorusso: il portavoce dell’assessore che prega sulla tomba di Mussolini

Lorusso, che su Facebook sfoggia anche uno scatto che lo ritrae con Capitan Matteo Salvini che risale al 9 agosto e corredato dalla dedica “Lo facciamo premier?” – è indicativo che dopo quella data Salvini, scatenando la crisi del mojito al Papeete, si sia ritrovato anche fuori dal ministero dell’Interno – aveva pubblicato questo scatto su Facebook:

In un altro dei post di Lorusso, riportato da Repubblica, si legge “La donna deve obbedire, parole e pensieri di Benito Mussolini: nel nostro Stato essa (cioè la donna ndr) non deve contare”. Ma siccome Ezra Pound diceva che se un uomo rinnega le sue idee o quelle idee non valgono niente o non vale niente lui, Lorusso oggi ha pubblicato uno status su Facebook in cui si rimangia tutto quello che ha fatto e nega di aver detto o pensato quello che ha mostrato di aver detto:

Lo status di Lorusso è interessante in primo luogo perché, come tutti quelli che “non sono fascisti ma…”, dice che la sua colpa è di “non essere stato nello schieramento degli -anti” (fascisti, ovviamente). Lorusso quindi non è fascista ma ce l’ha con gli antifascisti. Poi dice di aver pubblicato ” sempre foto irriverenti, citazioni scomode, la mia è pura e semplice provocazione intellettuale, un andare controcorrente”, con ciò affermando quindi che il fascismo sia controcorrente e non un crimine della storia. Poi – ma questo è un grande classico – dice che non si è accorto di aver condiviso un post che ha condiviso, ma quello “non è un pensiero che mi appartiene”. Il bello di questi qui è sempre che ogni volta non c’erano, e se c’erano dormivano. Sono davvero, che ne siano consapevoli o meno, i degni eredi del tizio beccato in flagrante mentre scappava in Svizzera dopo aver portato milioni di italiani a morire in guerra. Che gesto anticonformista e controcorrente, eh?

Leggi anche: Elvira Bello: la calciatrice di Padova esclusa dalla squadra per i post razzisti