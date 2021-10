Il momento in cui l’alluvione a Catania invade l’università | VIDEO

Catania è stata invasa da un nubifragio che ha costretto i cittadini a rimanere barricati in casa, è stato registrato anche un morto in queste ore

Strade come fiumi in piena a Catania, come la centralissima Via Etnea e piazza Duomo.

Chi conosce la #viaetnea, può capire bene la situazione che stiamo vivendo.

Non abbiamo mai visto una cosa simile. MAI.

Siamo sommersi d’acqua.

Spero che finisca presto.

Adesso abbiamo paura

Allagato lo storico mercato della ‘Pescheria’ e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Ad aggravare la situazione anche l’acqua piovana che si riversa in città dai paesi eteni e arriva copiosa su Catania e un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio. Questi alcuni degli ‘effetti’ del nubifragio che si sta abbattendo da ore a Catania e provincia. Intanto si è registrato ancora uno straripamento del fiume Simeto a Catania. Il personale di Anas ha chiuso alla circolazione la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” in prossimità del km 81, a Catania, per lo straripamento del corso d’acqua, che ha allagato la sede stradale.

Nubifragio a Catania, città in ginocchio: le immagini dell’Università invasa dall’acqua

Tra i posti maggiormente colpiti anche l’università della città. Infatti è stato indetto lo stop alle lezioni in presenza all’Università di Catania. A seguito dell’allerta meteo di codice rosso riguardante la città etnea e la sua area metropolitana, tutte le attività didattiche dei corsi di studio dell’Ateneo di Catania previste per la settimana in corso e quindi da oggi fino a sabato 30 ottobre ed incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa, si terranno esclusivamente in modalità a distanza tramite piattaforma MS Teams.

In queste ore si registra anche la morte di un uomo, un 65enne che ha perso la vita a Gravina di Catania. L’automobilista era sceso dalla vettura allagata, quando è stato trascinato dalla forza dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Gravina che non hanno ancora reso note le generalità della vittima non residente nel paese in provincia della città etnea.