La Fondazione dello storico carnevale d’Ivrea, che ogni anno attira migliaia di persone per la tradizionale battaglia delle arance, ha avviato “tutti gli atti formali necessari” per procedere con la sostituzione del Generale Alberto Bombonato. La decisione in seguito alle “voci insistenti di eventuali comportamenti inappropriati” che “hanno creato all’interno della città un clima non sereno”. A breve la Fondazione comunicherà anche il nome del nuovo Generale, storica figura del celebre carnevale.

Alberto Bombonato: il generale del Carnevale di Ivrea rimosso per le accuse di molestie

Ieri i carabinieri di Ivrea hanno aperto un’indagine sulle molestie che Alberto Bombonato, Generale del Carnevale 2020, avrebbe indirizzato ad una vivandiera che, in virtù di quelle avances, si è poi dimessa dal ruolo. La donna, come scrivono alcuni quotidiani, ha presentato una denuncia ai militari dell’Arma. Si tratterebbe di molestie telefoniche, relative ad alcuni messaggi privati molto spinti che il Generale avrebbe inviato alla donna. Ora la Fondazione dello storico carnevale dovrà decidere, probabilmente già in giornata, se sollevare Bombonato dall’incarico. La Stampa riporta in un articolo a firma di Giampiero Maggio i messaggi su Whatsapp:

«Allora, vieni a cena con me sì o no?». Poi: «Allora, posso offrirti un caffè? E dai…». Lei, 10 anni più giovane, fidanzata, ha sempre respinto al mittente con gentilezza e fermezza, vivendo con fastidio quell’insistenza: «No, guarda, non è il caso». Soltanto che il martellamento su WhatsApp è diventato via via più fitto. Fino a degenerare, con inviti più espliciti. Quando lei, rispondendo per educazione a un messaggio che era «davvero stanca dopo una giornata di duro lavoro», lui, di rimando, le aveva inviato un WhatsApp che suonava più io meno così: «Vieni a letto con me e poi ti faccio vedere come ti rilassi».

La denuncia è stata presentata dalla Vivandiera Federica Di Matteo, 39 anni. Prima di sporgere denuncia per molestie, la donna si è dimessa da vivandiera del Carnevale. Bombonato, che quest’anno veste i panni del personaggio maschile più importante del carnevale eporediese, avrebbe tempestato per un paio di settimane la vivandiera, invitandola a prendere dei caffè. I messaggi, inviati privatamente attraverso Whatsapp, anche di fronte ai rifiuti della donna, si sarebbero fatti sempre più espliciti. La Fondazione dello Storico Carnevale, che organizza la manifestazione e che ha nominato il Generale, oggi deciderà sull’eventuale rimozione di Bombonato. Alla bufera sulla manifestazione seguono le polemiche politiche contro l’amministrazione di centrodestra che controlla la Fondazione: “La scelta dei personaggi spetta alla Fondazione e di queste scelte deve render conto – dicono dal Pd eporediese – appare ormai evidente che questa gestione risulta non essere all’altezza di governare una manifestazione importante e complessa come quella del Carnevale di Ivrea”. Sempre La Stampa scrive che Bombonato è in quota Lega (è molto vicino al deputato del Carroccio Alessandro Giglio Vigna), ed è stato voluto fortemente da Pierio Gillardi, il presidente della Fondazione.

