Alberto Bianchi e il milione di euro da Toto alla cassa dei renziani

Era a favore del gruppo Toto la prestazione professionale dello studio dell’avvocato Alberto Bianchi, presidente della Fondazione Open, organizzatrice delle Leopolde renziane, che è finita al centro di un’inchiesta della Procura di Firenze. Bianchi è indagato per traffico di influenze illecite, secondo le ipotesi della Procura parte dei soldi versati per la prestazione professionale sarebbero stati girati poi da Bianchi sui conti di Open. Da parte sua il gruppo Toto si dice certo che «la conclusione dell’inchiesta consentirà di dimostrare correttezza e trasparenza del proprio operato».

La consulenza, spiegano oggi Antonio Massari e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, è stata affidata al legale nel 2016 dalla Toto Costruzioni Generali, azienda che opera nel settore delle costruzioni e nella gestione di molti progetti infrastrutturali in Italia e nel mondo.

L’incarico riguardava una accordo transattivo tra la Toto e la società Autostrade, finite in un contenzioso che si trascinava da anni. Bianchi –che per l’occasione lavora all’interno di un collegio di avvocati –risolve la disputa tra le due aziende e riesce a far incassare alla Toto circa 70 milioni di euro. LA SUA PARCELLA, in base ad un accordo precedentemente stilato con la società, ammontava a poco più di un milione di euro, comprensivo di Iva.