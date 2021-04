L’odio omofobo contro il modello nudo e la risposta (da applausi) di Maison Valentino

“Una cosa disgustosa”. Un commento che riassume bene l’ondata d’odio, omofobia e intolleranza che ha colpito Maison Valentino dopo che la casa di moda ha postato un autoritratto del fotografo e modello Michael Bailey-Gates, nudo, intento a reggere con un piede la Roman Stud, la borsa più famosa dello stilista. Una foto artistica che richiama un universo di fluidità ed eleganza. Eppure, tanto è bastato per scatenare le reazioni violentissime di centinaia di follower, al punto da costringere Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, a fare un re-post dell’immagine sul proprio account personale accompagnato da un commento dello stesso Bailey-Gates:

Un tema, questo, di strettissima attualità, di cui si parla in questi giorni in relazione al Ddl Zan contro l’omotransfobia bloccato dall’ostruzionismo della Lega in Senato.

“L’odio non è un’espressione, l’odio è una reazione alla paura e la paura può facilmente trasformarsi in violenza, che può essere un commento o un’aggressione a due ragazzi che si baciano in una metropolitana” scrive Piccioli. “Dobbiamo opporci e condannare ogni forma di violenza, odio, discriminazione e razzismo, e sono orgoglioso di usare la mia voce e il mio lavoro per farlo, ora e per sempre. Questa foto è un autoritratto di un giovane uomo bello e il male è negli occhi di chi guarda, non nel suo corpo nudo. Il cambiamento è possibile, nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile ma io sono pronto ad affrontare le difficoltà, in nome della libertà, dell’amore, della tolleranza e della crescita”.